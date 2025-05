Prefeitura de Talismã pede ajuda ao estado para capturar onça que atacou animais em fazendas

da redação

Após vários animais de fazendas serem mortos em ataques de onça, a prefeitura de Talismã, no sul do Tocantins, emitiu um ofício pedindo ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) para capturar e transferir o animal. Ao todo, foram registrados pelo menos três ataques desde o início de maio.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, João Carlos Lopes, as onças costumam atacar de madrugada, no mesmo horário em que as crianças saem para pegar o ônibus escolar.

A prefeitura informou que, devido aos ataques, os alunos que necessitam se deslocar das fazendas para pegar o ônibus escolar estão sendo buscados em casa. Até a captura do animal, o município alerta aos pais para deixar as porteiras das propriedades abertas para facilitar a entrada do motorista.

Foram registrados pelo menos três ataques. O primeiro aconteceu no dia 3 de maio, na Fazenda Peroba. Depois, foram registrados ataques nesta segunda-feira (5) e terça-feira (6), nas fazendas Porteira Velha e Renascer.