Pretenso vice de Josi, Carlos Barcelos (PL) visita governador Wanderlei Barbosa

Carlos Barcelos visitou o governador Wanderlei Barbosa, acompanhado pelo presidente do PL, senador Eduardo Gomes. Em um bate-papo descontraído, os três líderes políticos falaram sobre uma paixão em comum: o futebol. Barcelos aproveitou a oportunidade para presentear o governador com uma caneca do Fluminense, time pelo qual Wanderlei é apaixonado. Além do futebol, a conversa também abordou as eleições de outubro. Na ocasião, o governador desejou sucesso a Barcelos, que é filiado ao PL e tem seu nome cotado para ser pré-candidato a vice na chapa da pré-candidata à reeleição Josi Nunes.

Wanderlei Barbosa destacou a competência de Barcelos, relembrando os anos de amizade e desejando-lhe muito sucesso em suas futuras empreitadas políticas.

O senador Eduardo Gomes, por sua vez, expressou a alegria de rever Barcelos durante a convenção do PL em Gurupi e de acompanhá-lo nesta visita ao governador. Gomes também mencionou a amizade de Barcelos com seu pai, José Gomes Sobrinho, compartilhando histórias dessa relação e relembrando fatos importantes na criação do Tocantins.