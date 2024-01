Primeira-Dama do Tocantins, Karynne Sotero, assume Secretaria de Participações Sociais

da redação

A primeira-dama do Estado do Tocantins, Karynne Sotero, foi designada para ocupar o cargo de secretária Extraordinária de Participações Sociais. A pasta é voltada para políticas públicas para a população carente do Tocantins. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 30 de janeiro.

Segundo Karynne Sotero a pasta vai ajudá-la a ampliar os trabalhos sociais que já vinha desenvolvendo enquanto primeira-dama. “Além de manter a agenda que já vínhamos desempenhando vamos poder ampliar o leque de ações em prol da população carente do Tocantins”, afirmou a primeira-dama, que continuará despachando do mesmo gabinete, no primeiro andar da ala leste do Palácio Araguaia.

Atribuições

A Secretaria Extraordinária de Participações Sociais será responsável por atuar na mobilização do desenvolvimento de programas multissetoriais, especialmente no que se refere a políticas transversais voltadas para a promoção de comunidades tradicionais e crianças em situação de vulnerabilidade social; orientar a proposição, elaboração e execução de projetos, programas, campanhas e ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população.

A pasta também buscará participar das ações de mobilizações do Governo Estadual junto com a população; apoiar a organização e divulgação de projetos, eventos, programas e ações sociais do Governo do Tocantins; e estimular a relação institucional do Governo do Estado junto com os municípios tocantinenses com vistas ao fortalecimento de atividades e programas sociais.

Valderez Castelo Branco

No mesmo Diário Oficial do Estado, foi designado que a ex-prefeita de Araguaína e ex-deputada Valderez Castelo Branco passe a ocupar a Secretaria Extraordinária de Ações Governamentais.