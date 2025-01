Prisões de Mauro Carlesse e Claudinei Quaresemin são mantidas pela justiça do Tocantins

da redação

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) rejeitou por unanimidade um habeas corpus e manteve a prisão do ex-governador Mauro Carlesse. O julgamento realizado na tarde desta terça-feira, 28, mostra que o político já teve outros dois pedidos rejeitados em processos que correm em segredo.

No julgamento, o desembargador Eurípedes Lamounier avisa que a negativa ao pedido do ex-governador deve-se à litispendência, que é quando mais de uma ação é proposta com o mesmo objeto. Com isto, o magistrado acaba revelando que já houve dois habeas corpus apresentados e negados. Ou seja, a Justiça do Tocantins manteve a prisão de Mauro Carlesse em três oportunidades.

