PSDB adere a pré-campanha de reeleição do prefeito Wagner em Araguaína

da redação

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (UB), anunciou nesta quinta-feira, 15, que terá o apoio do PSDB à sua pré-campanha à reeleição. O acerto foi consolidado em reunião com Cinthia Ribeiro (PSDB), que preside a sigla no Tocantins e administra a Capital.

“O PSDB vem para somar na nossa consolidação de um projeto de reeleição. Araguaína vive um processo de transformação de mais de uma década e isso precisa continuar. Estamos montando uma aliança robusta, com bons partidos e pessoas para alcançar o nosso objetivo”, detalhou Wagner.

A presidente do PSDB e prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, destacou a gestão que Wagner vem fazendo. “Fico muito feliz em poder fechar essa aliança. O prefeito faz uma gestão muito boa em Araguaína e nós não temos qualquer dificuldade em apoiar a sua pré-candidatura”, disse Cinthia Ribeiro.