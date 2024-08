“Quero que seja uma prefeita acessível”, declara governador Wanderlei na convenção que oficializou Janad candidata a prefeita de Palmas

da redação

A deputada estadual Janad Valcari (PL) lançou a candidatura a prefeita de Palmas na noite desta sexta-feira, 2, em convenção com extensa estrutura na Praça dos Girassóis. O lotado evento ficou marcado pelo desembarque do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) na campanha da liberal após segurar o posicionamento até o último dia. A chapa chega para o pleito com um extenso apoio partidário e terá o vereador Pedro Cardoso candidato a vice na chapa. A composição conta ainda com União Brasil, PDT, MDB, Progressistas, Solidariedade, Avante, PRD, DC e PMB.

Janad Valcari fez o pronunciamento que fechou a convenção, logo após o governador, apoio que foi bastante celebrado. “Você deixou o meu coração saindo pela boca, mas tudo tem um tempo certo, e o tempo é agora. E o senhor sempre soube o que é melhor para Palmas e eu não vou lhe envergonhar. Mas preciso muito de caminharmos juntos nos quatro cantos dessa cidade. Eu não tenho preguiça, o senhor muito menos, então essa dupla vai ser o maior sucesso”, afirmou a candidata a prefeita.

Wanderlei Barbosa não enrolou para endossar a candidatura de Janad Valcari e já a citou como “a próxima prefeita de Palmas” no início do discurso. Em seguida, o republicano explicou, sem explicar, a razão de não ter definido o apoio antes. “Eu não demorei. Tudo é feito na hora certa e esta é a hora da preparação da tua eleição, de discutir esta cidade”, afirmou. O governador ainda se colocou à disposição para andar pelos bairros da Capital com Janad Valcari e aproveitou para elencar as ações feitas à frente do Palácio Araguaia e fez um apelo de gestão semelhante no município. “A alegria voltou ao nosso Estado, mas vai voltar com nós dois juntos. Quero que seja uma prefeita acessível, cuidadosa com o nosso povo”, emendou.