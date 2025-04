Recorde do agro: Porto Nacional exporta R$ 718 milhões em apenas três meses

da redação

No primeiro trimestre de 2025 Porto Nacional exportou US$ 122,5 milhões (cerca de R$ 718 milhões), ampliando 22% o valor registrado no mesmo período do ano passado. Essa quantia superior a US$ 122 milhões é da história para os primeiros três meses de um ano.

Os números – apurados pela Prefeitura de Porto Nacional no Comex Stat, plataforma oficial do governo federal com os dados das transações comerciais internacionais – são resultados das vendas externas de soja e resíduo de soja (ambos somados alcançam 96% do total), além de uma participação menor de legumes de vagem e milho.

O montante coloca Porto Nacional na ponta entre as cidades exportadoras do Tocantins, com US$ 36,6 milhões (R$ 214,4 milhões) a mais que a segunda colocada, Palmas. O dado é mais um indicativo que, ao final do ano, o município deve ficar pela quarta vez seguido com o título de maior exportador do Estado.

“Nosso agro está cada vez mais forte e isso ajuda a economia como um todo. À frente de Porto Nacional, tenho um orgulho enorme em poder ver esse processo transformador. Nós, como município, trabalhamos muito para dar todo o suporte ao produtor, seja pequeno, médio ou grande. Enquanto auxiliamos os pequenos com insumos e apoio estrutural, garantimos as condições para pra o grande trabalhar. Vamos seguir nisso”, explicou o prefeito Ronivon Maciel.

China disparada na frente

Como acontece com o Brasil e com o Tocantins, Porto nacional também tem a China como principal compradora disparada. De tudo que a cidade vendeu para o exterior, 58% tem como destino o gigante asiático.

Na segunda colocação está a Espanha, com 11%, e depois vem Itália e Turquia, empatadas com 6%. Outros 13 países também compram de Porto Nacional em quantidades menores.

Exportações de Porto Nacional de janeiro a março

2025 – US$ 122.575.655

2024 – US$ 100.613.986

2023 – US$ 55.357.142

2022 – US$ 73.889.042

2021 – US$ 25.623.683

2020 – US$ 25.487.454