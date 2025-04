Senador Eduardo Gomes visita Aleto e reforça laços com deputados

da redação

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, cumpriu uma agenda institucional marcada pelo diálogo e pela valorização das raízes políticas tocantinenses nesta terça-feira, 29. Após passar pela Câmara de Vereadores de Palmas, o senador foi recebido na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) pelo presidente da Casa, deputado Amélio Cayres (Republicanos), e por diversos parlamentares. Ele também recebeu uma honraria da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet) e se encontrou com o secretário de Estado da Segurança Pública, Bruno Souza Azevedo.

A visita coincidiu com as comemorações pelo aniversário do senador, celebrado na véspera, e foi marcada por cumprimentos e homenagens dos deputados presentes. O encontro foi uma oportunidade para troca de ideias e escuta de demandas dos parlamentares estaduais, além do reforço do compromisso de Eduardo Gomes com os 139 municípios tocantinenses.

“Eu vim aqui visitar o presidente Amélio, às deputadas e os deputados estaduais, sempre com muito carinho. Vim, inclusive, acompanhado do deputado Everaldo Barros, deputado constituinte, que fez cinco mandatos aqui e com quem tive a honra de trabalhar. Por isso, sempre existe, na nossa formação política, um DNA muito forte da Assembleia Legislativa, onde atuei por um bom tempo.”, pontuou o senador.

“Tenho minha irmã, Acácia, que é funcionária de carreira desta Casa; meu irmão, Hiram, que foi procurador da Assembleia e hoje está aposentado; e meu pai, que sempre teve grande carinho por todos os servidores. Eu sempre digo, que o Tocantins é o único lugar do mundo onde os pioneiros ainda convivem com a própria história. É o estado que mais tem pioneiros, porque o estado tem apenas 36 anos”, complementou Eduardo Gomes.

Ao lembrar nomes importantes que passaram pela Aleto e seguiram para cargos federais, como o deputado Gaguim, Eli Borges e o saudoso Júnior Coimbra, Eduardo reforçou a conexão histórica e política com o parlamento estadual. “Os cargos são diferentes, mas a identidade popular é a mesma”, completou.

O presidente da Aleto, Amélio Cayres, destacou a importância da visita. “É uma honra tê-lo aqui conosco, ainda em clima de aniversário. Sabemos da sua correria em Brasília, mas sua articulação tem servido muito ao Tocantins. Seja como senador, destinando recursos, ou como alguém que representa e defende nosso estado com firmeza”, afirmou.

Reconhecimento pelo apoio ao turismo

Durante a passagem pela Assembleia, Eduardo Gomes também foi homenageado pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet), que lhe concedeu uma placa com o título de “Amigo da Abrajet 2025”, em reconhecimento aos serviços prestados à instituição e ao fortalecimento do setor turístico no Tocantins.

A placa foi entregue em cerimônia realizada na Sala Vip da Aleto, com a presença do presidente da Abrajet Nacional, Luiz Pires; do presidente da Abrajet Tocantins, Rojas Rhoden; da diretora de Marketing da Abrajet Nacional, Susana Barros; e do associado da seccional tocantinense, Raimundo Penaforte Dias.

“Essa homenagem prestada pela seccional Tocantins corrobora aquilo que o senhor foi a vida toda. O senhor é amigo da Abrajet. Queremos reiterar esse reconhecimento e agradecer por todo o apoio dado, inclusive pela sessão que propôs no Senado em comemoração aos 66 anos da entidade”, afirmou Luiz Pires.

Ao agradecer a honraria, Eduardo Gomes destacou o papel estratégico do turismo para o desenvolvimento regional. “A Abrajet sempre teve uma presença forte no Tocantins. Tenho lembranças dos primeiros movimentos da entidade aqui, sempre com muito profissionalismo e paixão pelo estado. O turismo é uma das atividades mais promissoras, menos poluentes e com maior capacidade de gerar emprego de forma rápida. Meu gabinete está à disposição para fortalecer esse setor essencial”, garantiu.

Parcerias para a Segurança Pública

Ainda na Assembleia, o senador também esteve reunido com o secretário de Estado da Segurança Pública, Bruno Souza Azevedo, a superintendente de Segurança Integrada, Maria de Fátima Holanda, e o diretor de Inteligência e Estratégia, Emerson de Moura.

Durante o encontro, os representantes da Segurança Pública entregaram ao senador um portfólio de projetos prioritários da Pasta. A reunião teve como foco a construção de parcerias que possam fortalecer as ações estratégicas na área e ampliar o apoio institucional em Brasília.