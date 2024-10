Shows gospel marcam primeira noite de celebração do aniversário de 36 anos do estado

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e a primeira-dama e secretária Extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, abriram nesta sexta-feira, 11, na Praça dos Girassóis, em Palmas, a primeira noite da programação festiva do 36º aniversário de criação do estado do Tocantins, comemorado no dia 5 de outubro, data da promulgação da Constituição de 1988, que criou o mais novo estado da federação. O evento foi organizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretária de Estado do Turismo (Setur). O primeiro dia de comemorações contou com shows de cantores do segmento gospel já conhecidos dos tocantinenses e outras atrações nacionais.

A programação deste ano foi adiada em virtude da realização das eleições municipais, que aconteceram no domingo, dia 6 de outubro. A estrutura foi montada na ala norte da Praça dos Girassóis, em frente ao Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, e atraiu milhares de famílias, que vieram celebrar a data e louvar a Deus.

Para o governador Wanderlei Barbosa, o aniversário do Tocantins é uma data marcante que não pode deixar de ser celebrada por todos os segmentos da sociedade. “Assim como ajudamos a fazer as programações de aniversário das cidades, o aniversário do Tocantins não pode passar em branco e, este ano, a exemplo do ano passado, estamos com essa programação voltada para o público evangélico, que vem para louvar a Deus e nós gostamos de fazer isso. Então eu fico muito feliz de poder comemorar com os tocantinenses um momento tão importante da nossa história, que são os 36 anos de criação do nosso Estado”, comemorou o Governador ao destacar o bom momento que passa o estado, em virtude das ações da gestão nas mais diversas áreas com reflexo positivo no desenvolvimento da economia.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, frisou que o governador Wanderlei Barbosa entende que comemorar a data é uma forma de manter viva a história do estado e celebrar as conquistas. “É um grande momento do estado. São 36 anos de prosperidade, um grande momento na economia, o funcionalismo muito bem respaldado pelo Governo, comércio satisfeito, então é importante comemorar com toda essa intensidade, organização e qualidade como estamos fazendo”, pontuou o secretário, lembrando que essa programação festiva já constitui uma tradição nos últimos anos. “O Tocantins já espera por essa data para curtir esses shows, que agradam todos os gêneros. É o terceiro ano que proporcionamos eventos desse tipo, tanto na capital quanto no interior, já constitui uma marca da gestão Wanderlei Barbosa”, acrescentou.

A animação desta sexta-feira , 11, começou com as apresentações de Tânia Castro, Moisés Di Carvalho e Kleide Valente, bastante conhecidos do público tocantinense. O momento mais esperado foram as atrações nacionais com Gabriel Guedes, Victin, Lucas Agostinho e o show do segmento gospel no estado, Bruna Karla.

Solidariedade

Além de celebrar o aniversário do estado mais novo da federação, a programação festiva também está marcada pela solidariedade. As milhares de pessoas presentes puderam doar 1 kg de alimento não perecível ou uma lata de leite integral em pó, para ter acesso aos shows dessa sexta-feira, 11. Toda a arrecadação dos dois dias de festa será destinada ao Projeto Tocantins Alimenta quem Precisa, idealizada pela primeira-dama e secretária Extraordinária de Participações Social, Karynne Sotero, voltada para instituições de assistência a idosos, crianças, povos indígenas, comunidades tradicionais, mulheres em situação de violência e comunidades carentes.

Além da arrecadação de alimentos, os recursos oriundos da venda das pulseiras para acesso ao camarote montado no local serão direcionados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Araguatins e Cristalândia, como forma de apoiar o trabalho da instituição nas respectivas cidades.

A primeira-dama Karynne Sotero reforça que a festa é mais que um momento de celebração dos 36 anos do estado, é ainda um ato de solidariedade para ajudar os menos favorecidos. “Incentivamos as pessoas a trazerem um quilo de alimento e a iniciativa está sendo um sucesso. Tivemos também o nosso camarote solidário, onde conseguimos transferir R$20 mil à Apae de Araguatins e de Cristalândia. Estamos felizes por comemorarmos os 36 anos do nosso Estado e podermos ajudar tantas famílias, muitas impactadas pelas queimadas, a exemplo das aldeias indígenas”, ressaltou a primeira-dama ao agradecer aos tocantinenses que se sensibilizaram com a iniciativa e contribuíram com a campanha solidária.

Programação de sábado

A programação festiva dos 36 anos de criação do Tocantins prossegue neste sábado, 12, a partir das 19 horas, com shows do cantor Grelo, Banda Calcinha Preta e do cantor Eduardo Costa.

Segurança

Para garantir a segurança dos presentes, a Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO) preparou um forte esquema de segurança com mais de 300 policiais, além de drones e monitoramento por câmeras da Agência de Tecnologia da Informação (ATI). A operação está sendo coordenada pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) e apoiada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), com execução do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM). O planejamento inclui a integração com outras forças de segurança, como Polícia Civil (PC), Polícia Penal, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), e do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran). Além dos policiais circulando em pontos estratégicos, o local conta com detectores de metais na entrada dos shows. A operação visa garantir a segurança do público e o bom andamento dos eventos para que tudo ocorra dentro da normalidade.