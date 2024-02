Da redação

Com o tema Crescer, Alimentar, Sustentar a direção do Sindicato Rural de Gurupi divulgou a data da 49° ExpoGurupi. A feira promete ser marcada pela inovação e tecnologia a favor da agricultura e pecuária, além de shows de renome nacional.

De acordo com a organização o evento começará no dia 30 de abril e finaliza no dia 05 de maio.

A Expo terá Palestras, Cursos, Rodeio, Vaquejada, Shows e julgamento de Animais.