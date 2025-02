STJ concede liberdade a ex-governador Mauro Carlesse

da redação

O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, será solto após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele estava preso desde o final de dezembro sob a acusação de tentar fugir do país enquanto era investigado por supostos crimes de corrupção. “Estendo os efeitos dessa decisão ao corréu CLAUDINEI APARECIDO QUARESEMIN”, manifestou o ministro.

A decisão foi do ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Na sentença, o Ministro manda substituir a prisão preventiva (custódia) por medidas cautelares.

A medida beneficia, ainda, o ex-secretário Claudinei Quaresemin, que também se encontra cumprindo prisão preventiva.

Carlesse terá que comparecer em juízo a cada dois meses. Está, também, proibido de ausentar-se da comarca e de manter contato com qualquer um dos investigados e com as testemunhas.

O STJ também o proibiu de ocupar cargos ou função pública e de ausentar-se do país, devendo entregar o passaporte à Polícia Federal em 48 horas.

A defesa do ex-governador sempre alegou que sua prisão foi arbitrária e comemorou a decisão da Corte. Já as autoridades que investigam o caso afirmam que o andamento das investigações seguirá normalmente, independentemente da soltura do ex-governador.

Decisão STJ sobre Mauro Carlesse