Suspeito de participar de explosão de banco em Barrolândia morre em confronto com a PM

da redação

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar entrou em confronto com suspeitos de explodir e furtar uma agência bancária em Barrolândia, na região central do estado. Um criminoso foi baleado e morreu no local. Um militar também foi atingido, mas não se feriu graças ao colete.

O furto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12). Testemunhas contaram à polícia que os assaltantes chegaram de moto. Eles quebraram as portas de vidro da agência, fizeram um buraco na parede e explodiram o cofre.