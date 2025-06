Suspeito de ser um dos principais traficantes do Tocantins é preso no Maranhão

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (6ª DEIC – Paraíso do Tocantins), com o apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio da Delegacia Regional de Caxias (MA), deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 12, uma operação que culminou na prisão de um dos principais suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O investigado, identificado pelas iniciais L.F.C.M., de 28 anos, é conhecido como ‘Folha’, e é apontado como o principal suspeito do tráfico de drogas da cidade de Paraíso do Tocantins, além de ser um dos nomes de maior destaque no cenário de tráfico de entorpecentes no Estado.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados em posse do investigado uma pistola calibre .9mm com munições, oito aparelhos celulares, três identidades falsas e diversos aparelhos eletrônicos. Diante dos fatos, o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Investigações

O indivíduo já havia sido identificado, em 2023, como um dos responsáveis por mais de 100 quilos de entorpecentes apreendidos na Operação Fauda. Apesar disso, ele continuou a comandar o tráfico de drogas em Paraíso e região de forma remota, deslocando-se constantemente entre diferentes cidades. Já em 2024, em novas apreensões de entorpecentes efetuadas pela 6ª DEIC em Paraíso, evidenciaram um padrão de industrialização das substâncias ilícitas, que eram fracionadas de forma padronizada, embaladas a vácuo e identificadas com a logomarca ‘Os Porco Loco’, em uma tentativa de atribuir origem e suposta qualidade ao entorpecente.

Após meses de trabalho investigativo, foi possível identificar L.F.C.M., conhecido como ‘Folha’, como o responsável pela droga comercializada sob a logomarca ‘Os Porco Loco’, bem como localizar seu paradeiro na cidade de Caxias, no Estado do Maranhão.

Conforme explica o delegado titular da 6ª DEIC – Paraíso, Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho, o indivíduo exercia o comando do tráfico de drogas de forma virtual, por meio de conexões telefônicas. “Ele repassava ordens, tabelas de preços e coordenava o transporte, a distribuição e a comercialização de entorpecentes por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais e conexões telefônicas, utilizando, para isso, contas e linhas registradas em nome de terceiros. Essa estratégia visava criar camadas de proteção para dificultar sua identificação e localização pelas autoridades policiais”, afirma.

Procedimento

Após os procedimentos cabíveis, o homem foi recolhido na Unidade Prisional do município de Caxias (MA) e segue à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Paraíso do Tocantins, que procederá com o recambiamento para o Tocantins.