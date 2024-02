Tatau encerra carnaval de Gurupi com muito “axé raíz”

da redação

A última noite de festa começou por volta das 21h, com a banda Meninas do Piseiro em um dos trios elétricos no circuito da folia. Em outro trio, o grupo Amigos do Samba cantava músicas clássicas do Carnaval esquentando o clima e animando os foliões que chegavam mais cedo no circuito da Folia. E teve música para todos os gostos: a banda Véi de Bengala subiu no trio e animou a galera cantando os clássicos de Mamomas Assassinas, Capital Inicial e outras canções que marcaram gerações. Para completar a alegria, teve também o cantor Wpresley Jorge, que animou o público com diversos ritmos.

O ponto alto da noite foi a tão aguardada apresentação do renomado cantor Tatau, que fez o público vibrar com seus sucessos clássicos e sua energia contagiante. Hits que perduram no tempo como “Mal Acostumado”, ” Cobertor”, “Cheia de manias”, “voa, voa”, “dandalunda” e sucessos atuais como “Macetando”, “Zona de perigo”, dentre outros não deixaram ninguém parado e garantiram que a festa continuasse até altas horas. E o artista recebeu o carinho e a energia positiva dos foliões.

Sou “fanzaço” do swing da Bahia e esse ano vieram 3 atrações da Bahia e o coração foi na boca e pra fechar essa animação maravilhosa de Tatau foi show”, expressou o servidor público, Rafael Brito, sul mato-grossense que mora em Gurupi a quase dois anos e afirmou estar curtindo a folia gurupiense pelo segundo ano. “ Ainda melhor que ano passado”, concluiu.

Os foliões expressaram sua gratidão e emoção ao se despedirem do Carnaval de Gurupi 2024. O fotográfo Uildon Loureiro contou que fez questão de ir para o circuito todas as noites. “Já estou com saudade, curti todas as noites, mesmo na chuva estava aqui com os amigos firme e forte, foi maravilhoso pena que acabou”, disse.

A empresária Katielle Rodrigues destacou a qualidade e organização do evento. “Vim 4 noites, todos os dias que vim eu adorei. Muito animado, muito organizado, os shows maravilhosos, a segurança espetacular, me senti segura nesse carnaval e já estou ansiosa para o próximo”, comentou.

A prefeita Josi Nunes, que participou de todas as noites de folia sempre com muita animação, ressaltou a satisfação em ver o sucesso do Carnaval e a alegria estampada nos rostos dos foliões. “Estou muito feliz com a participação e animação do público. Muita grata a todos os nossos servidores, empresários e parceiros que empenharam para fazerem essa festa tão bonita. O Carnaval de Gurupi é mais do que uma festa, é evento que movimenta toda a cidade, fomentando a economia local, traz um retorno imenso para nossa cidade e fortalece também a nossa cultura”.

A secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, também compartilhou sua felicidade com o resultado do evento. “Foi uma honra fazer parte da organização de um Carnaval tão grandioso e ver a felicidade estampada nos rostos dos foliões. Nosso objetivo era proporcionar uma festa inesquecível e tenho certeza de que conseguimos”, afirmou.