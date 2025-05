Temporada de Praia 2025 no Tocantins será lançada na próxima semana

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, realiza nesta segunda-feira, 26, às 16 horas, a abertura oficial da Temporada de Praia 2025, no píer da Praia da Agrotins, localizada no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas. A ação é promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Durante o evento, também será entregue a premiação no valor de R$ 100 mil ao município de Pedro Afonso, que conquistou em 2024 o Selo Praia Responsável — uma iniciativa que certifica gestões comprometidas com a sustentabilidade, a infraestrutura adequada e segurança nas praias.

Selo Praia Responsável

Criado durante a Temporada de Praia 2024 pelo Governo do Tocantins, o Selo Praia Responsável é uma certificação estadual que reconhece praias fluviais e lacustres que adotam práticas sustentáveis e promovem o turismo com responsabilidade. A iniciativa considera o alto fluxo de visitantes e os impactos sociais, econômicos e ambientais gerados. Além da certificação, as praias que atenderem aos critérios estabelecidos pelo edital receberão premiação financeira com recursos destinados a ações de sustentabilidade, qualificação e melhoria da experiência turística.

Em 2025, para receber o selo, cada município poderá inscrever apenas uma praia, que será avaliada conforme quatro eixos principais: acessibilidade; meio ambiente; segurança; e ordenamento. A certificação é válida por um ano e pode ser renovada mediante comprovação da manutenção das exigências. As praias selecionadas poderão usar o selo em materiais promocionais, campanhas institucionais e ações que destaquem o compromisso com a gestão responsável dos destinos turísticos.

Temporada de Praia 2024

Mais de 1,2 milhão de pessoas desfrutaram, em 2024, das belezas das 47 praias do estado, em um ambiente de tranquilidade e segurança. Com mais de R$ 36 milhões investidos, a temporada gerou uma movimentação econômica de aproximadamente R$ 723 milhões, estimulando o comércio e a geração de empregos.