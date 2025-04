Tocantins quebra recorde de produção de grãos com safra de 8,9 milhões de toneladas em 2025

da redação

O Tocantins fechará o ano batendo o recorde na produção de grãos com colheita de 8,9 milhões de toneladas na safra 2024/2025, o que representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, quando o rendimento foi de 7,69 milhões de toneladas. Esse crescimento acompanha a tendência de uma safra histórica no Brasil, que deve alcançar 330,3 milhões de toneladas, um acréscimo de 32,6 milhões em comparação ao ciclo 2023/2024. Os dados são do 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado no dia 10 de abril pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou que o aumento na produção representa um grande avanço para o estado e ressaltou os investimentos realizados no setor agrícola. “O crescimento de 16% na nossa produção de grãos demonstra o quanto a agricultura do Tocantins está se desenvolvendo. Estamos investindo em infraestrutura, tecnologia e no apoio ao produtor rural, e os dados confirmam que seguimos entre os maiores produtores do Brasil. Vamos continuar trabalhando para investir em ações que contribuam cada vez mais para o avanço da produção e o fortalecimento do agronegócio”, reforçou o chefe do Executivo.

À frente da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), o secretário Jaime Café atribui o acréscimo do desempenho agrícola do Tocantins a diversos aspectos. “Esse aumento na produção está ligado a vários fatores, como a ampliação de áreas de pastagem que foram convertidas para a agricultura, além da adoção de tecnologias em áreas novas que entraram no ano passado. Um exemplo é o uso de cobertura verde para melhorar o solo, que traz muito mais fertilidade e aumentou bastante a produtividade nas áreas que já existiam. As condições climáticas também influenciaram, com temperaturas, chuvas e sol na medida certa. Ainda teremos a colheita da safrinha de milho, que está se desenvolvendo bem, e a soja de semente nas várzeas tropicais, que deverão ser colhidas a partir do mês de agosto. Então, computando todas as produções, tivemos um aumento muito expressivo”, pontuou o titular da Seagro.

Produção de grãos no Tocantins

Os registros abrangem a produção de diversos grãos, com destaque para a soja, o milho, arroz, o sorgo e o feijão e o gergelim. A soja lidera o volume colhido no Tocantins, com 5,4 milhões de toneladas, representando um crescimento de 1,8% em relação ao ciclo anterior. Em seguida, estão o milho, com 2,3 milhões de toneladas e avanço de 13,6%; o arroz, com 779,2 milhões de toneladas, com variação de 3,4%; o sorgo, com 111,5 milhões de toneladas; e o feijão, com 73,13 milhões de toneladas e o gergelim com estabilidade em área e produção. O desempenho positivo acompanha o cenário nacional, que está com as colheitas de primeira safra de soja em fase adiantada e caminha para alcançar o maior volume já colhido no país. Para esta temporada, a Companhia estipula uma produção nacional de 167,9 milhões de toneladas da oleaginosa, o que equivale a uma expansão de 20,1 milhões de toneladas em relação à safra anterior.

Cenário nacional

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vem confirmando a perspectiva de uma safra recorde de grãos na temporada 2024/25, estimada em 330,3 milhões de toneladas. O volume, se confirmado, além de ser o maior já registrado na série histórica da Conab, representa um crescimento de 32,6 milhões de toneladas quando se compara com o ciclo 2023/24. Os dados estão no 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25 divulgado no dia 10 de abril pela Companhia que consolida o Tocantins como maior produtor da região Norte e o segundo das regiões Norte e Nordeste. Dentre os produtos cultivados, a soja deve registrar o maior volume já colhido no país. Nesta safra, a Conab prevê uma produção de 167,9 milhões de toneladas, resultado 20,1 milhões de toneladas superior à safra passada. A colheita de arroz também segue em bom ritmo, com mais de 60% da área plantada já colhida.