Tocantins se destaca no Brazil Economic Forum com programa pioneiro de créditos de carbono

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, apresenta nesta quinta-feira, 23, durante o Brazil Economic Forum promovido pelo LIDE em parceria com a revista Veja, em Zurique, na Suíça, o Programa Jurisdicional de REDD+ do estado, um marco global em preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. O Tocantins foi o primeiro estado do mundo a submeter seu sistema jurisdicional ao padrão ART TREES, consolidando-se como referência internacional na geração de créditos de carbono. A iniciativa já rendeu ao estado 58 milhões de créditos brutos, fruto de ações concretas de combate ao desmatamento e às queimadas, além de promover um processo participativo que envolve povos indígenas, comunidades tradicionais e produtores rurais.

A apresentação do governador incluiu o anúncio de uma parceria estratégica com a empresa suíça Mercuria, voltada para o reflorestamento de 12 mil hectares de áreas degradadas e o fortalecimento de órgãos ambientais, como o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). “Essa parceria reafirma o compromisso do Tocantins com práticas sustentáveis e coloca o estado na vanguarda da preservação ambiental no Brasil e no mundo”, ressaltou Wanderlei Barbosa.

Sustentabilidade e preservação do Cerrado

O governador Wanderlei Barbosa destacou que o Cerrado, bioma predominante no Tocantins, com 91% do território, tem sido o foco de políticas ambientais rigorosas. Projetos como o Foco no Fogo buscam reduzir queimadas ilegais e conscientizar comunidades sobre a importância da preservação. “Nosso objetivo é equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, mitigando os impactos das queimadas, que aumentam emissões de gases de efeito estufa e sobrecarregam o sistema de saúde com casos de doenças respiratórias”, explicou.

Além das queimadas, o Estado investe na proteção de suas áreas de preservação permanente, como o Parque do Cantão, a Ilha do Bananal e o Jalapão, garantindo que mais de 60% do território do Tocantins permaneça preservado.

Crescimento econômico sustentável

Outro destaque da participação do Tocantins no Brasil Economic Forum Zurique foi a apresentação do papel estratégico do estado na logística nacional. Com a Ferrovia Norte-Sul e acesso aos portos de Santos/SP e Itaqui/MA, o estado tem se consolidado como corredor para o escoamento de grãos, ampliando sua produção de soja, milho e algodão em áreas anteriormente ocupadas pela pecuária. “Somos o maior produtor de grãos do Norte do Brasil e estamos próximos de liderar também no Nordeste. Nosso crescimento econômico está alinhado com práticas responsáveis, garantindo que a preservação ambiental caminhe lado a lado com o desenvolvimento”, afirmou o governador do Estado.

Ao final da exposição, o chefe do Executivo tocantinense convidou os participantes a conhecerem as riquezas naturais do Tocantins e reforçou o compromisso do Estado com o futuro sustentável do Brasil. “O Tocantins é um estado jovem, com 36 anos, e por isso temos a oportunidade de planejar nossas ações de forma estratégica. Estamos comprometidos em ser referência para o mundo em desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental”, concluiu Wanderlei Barbosa.

Brazil Economic Forum

O Brazil Economic Forum, em Zurique, é um encontro internacional promovido pelo LIDE – maior e mais influente organização de líderes empresariais da América Latina, unindo mais de 2 mil empresas e 4 mil líderes em todo o mundo; e a Editora Abril, por meio da revista Veja, com as principais lideranças e investidores do Brasil e da Suíça. O evento tem o objetivo de ampliar o debate sobre economia, sustentabilidade e o futuro das relações entre os países.