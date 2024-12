Tragédia no rio Crixás: Ônibus cai da ponte e deixa três pessoas mortas 

Da redação

As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na manhã desta quinta-feira (19) o corpo do terceiro ocupante do ônibus da empresa Liderança, que caiu da ponte sobre o Rio Crixás, em Crixás-TO. O acidente, ocorrido na madrugada, deixou três mortos e dois feridos. Entre as vítimas fatais estão dois homens e uma mulher. O corpo do segundo motorista, que estava desaparecido, foi encontrado embaixo do veículo submerso.

As duas pessoas feridas, cujas identidades ainda não foram divulgadas, foram resgatadas com vida e encaminhadas por ambulâncias do município a uma unidade de saúde. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

De acordo com as autoridades, o ônibus caiu no leito do rio após colidir com a proteção lateral da ponte. No momento, as causas do acidente permanecem desconhecidas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e da perícia técnico-científica estão no local realizando os trabalhos de investigação e resgate.

A empresa de transporte e as autoridades ainda não se manifestaram oficialmente sobre o caso.