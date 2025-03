Trecho da BR-153 em Guaraí é liberado parcialmente pela PRF, mas alerta sobre possíveis novas interdições

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou na noite desta terça-feira (18/03) a liberação parcial do trecho interditado da BR-153, no km 346, em Guaraí, Tocantins.

O trânsito no local está operando em sistema de “Pare e Siga”, permitindo a passagem controlada de veículos. A interdição, que vinha causando grandes transtornos para motoristas e caminhoneiros, obrigou muitos a utilizar rotas alternativas em condições precárias.

Risco de novas interdições devido às chuvas

Apesar da liberação parcial, a PRF alerta para a possibilidade de novos bloqueios caso as chuvas se intensifiquem na região. A infiltração de água no solo e os danos ao pavimento continuam sendo desafios para a recuperação completa da via.

“Recomendamos que os motoristas evitem a BR-153, se possível, e optem por rotas alternativas”, destacou a PRF em comunicado oficial.

Esforços da PRF e manutenção da rodovia

A Polícia Rodoviária Federal segue monitorando a segurança do trecho e coordenando operações para minimizar os impactos no tráfego. Imagens divulgadas pela PRF mostram o trabalho dos agentes na organização do fluxo de veículos e na orientação aos condutores. A equipe tem atuado para garantir a passagem segura, mas a situação ainda requer atenção redobrada.

Alívio parcial e necessidade de cautela

A liberação parcial do trecho trouxe alívio para quem depende da rodovia, especialmente caminhoneiros e moradores da região. No entanto, a situação ainda é preocupante, e a recuperação definitiva da via depende de condições climáticas favoráveis e da agilidade das autoridades na execução dos reparos necessários. Enquanto isso, a PRF reforça a importância de seguir as orientações e manter a prudência ao trafegar pela região.

A população e os motoristas que utilizam a BR-153 devem ficar atentos aos boletins atualizados da PRF e às condições climáticas, que podem influenciar diretamente na situação da rodovia.