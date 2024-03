Vereador Ivanilson Marinho pode migrar para o PL e declara apoio à reeleição da prefeita Josi Nunes

da redação

Nos bastidores políticos de Gurupi, uma possível mudança de partido do vereador Ivanilson Marinho está agitando as discussões. Segundo informações obtidas pelo Portal Atitude, o vereador estaria cogitando deixar o Solidariedade para se filiar ao Partido Liberal (PL), com o aval e apoio do Deputado Federal Filipe Martins.

Ivanilson revelou que está considerando seriamente a possibilidade de ingressar no PL, destacando a sintonia de ideias e projetos com o partido.

Além disso, Marinho também anunciou publicamente seu apoio à reeleição da prefeita Josi Nunes. Segundo o vereador, a gestão da prefeita Josi tem trazido resultados positivos para a cidade, e ele acredita que sua continuidade no cargo é fundamental para dar continuidade aos projetos em andamento e promover o desenvolvimento de Gurupi.