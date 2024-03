Vice-governador Laurez Moreira explica ausência em reunião da base palaciana

da redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PDT), esclareceu sua ausência em uma importante reunião envolvendo os presidentes dos partidos da base palaciana. O encontro, que contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), da senadora Professora Dorinha (União Brasil), do senador Eduardo Gomes (PL) e do deputado Vicentinho Júnior (Progressistas), visava discutir pautas relevantes sobre as eleições municipais.

Sobre sua não participação na foto oficial dos representantes dos partidos da base, Laurez Moreira explicou que recebeu o convite de última hora do governador Wanderlei Barbosa para a reunião, que aconteceu na segunda-feira. No entanto, o vice-governador já estava comprometido com uma agenda da Secretaria Estadual de Educação em Gurupi, o que o impediu de comparecer ao encontro.

Laurez enfatizou que sua relação com o governador é extremamente positiva e que sua ausência na reunião não reflete qualquer descontentamento ou desentendimento. Pelo contrário, ele assegurou que mantém uma excelente relação com Wanderlei Barbosa e que continuará colaborando com a gestão estadual para o progresso e desenvolvimento do Tocantins.