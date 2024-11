Vítimas fatais de acidente de ônibus na BR-153 são identificadas

da redação

As vítimas que morreram em um trágico acidente de ônibus que ocorreu na BR-153, entre as cidades de Cariri e Gurupi, no sul do Tocantins foram identificadas. Cristiane Pereira de Oliveira Rodrigues, de 35 anos, e sua sobrinha Lóyde Oliveira Costa, de apenas um ano e oito meses, estavam entre as vítimas. Além deles, Luis Carlos da Silva Reis, de 53 anos, e Rita Costa Lima, de 68 anos, também perderam a vida no acidente.