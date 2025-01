Wanderlei Barbosa destaca na CNN que Cantão será o primeiro contemplado em projeto de restauração no Tocantins

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou nessa terça-feira, 28, em entrevista à CNN Brasil, que o Parque Estadual do Cantão (PEC) – patrimônio natural que se estende por mais de 90 mil hectares e integra os biomas Amazônia e Cerrado – será a primeira área contemplada no Tocantins Restaura, projeto-piloto de restauração de áreas degradadas.

O Protocolo de Negociação para Restauração Florestal foi assinado pelo chefe do Executivo estadual no dia 25 de janeiro, em Villars-sur-Ollon, na Suíça, e contemplará até 12 mil hectares, com investimento inicial de R$ 120 milhões. A previsão é que o Tocantins Restaura inicie no mês de março.

“Nós acabamos de assinar um acordo com uma empresa multinacional, a Mercúria, por meio do Instituto Silvania, que vai acompanhar e passar esses recursos para o Estado. A empresa, subsidiária da Tocantins Parcerias, chamada Restaura, vai acompanhar toda essa política de reflorestamento”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

O Parque Estadual do Cantão, localizado no centro-oeste do Tocantins, foi escolhido como ponto inicial para o desenvolvimento do projeto que, posteriormente, será expandido para todo o estado. “Para nós, a prioridade é das áreas que não têm vegetação, que não têm mais a incidência de espécie de árvores e de animais”, pontuou o chefe do Executivo estadual.

Durante a entrevista à CNN, o governador enfatizou, ainda, que o projeto visa proporcionar o envolvimento direto das comunidades locais. “Nós também iremos levar uma resposta em projetos definidos para as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, que moram em reservas importantes. Elas serão ouvidas pelo nosso governo e pelo Instituto Silvania; e poderão analisar de que maneira irão investir em suas reservas”, detalhou o governador.

O chefe do Executivo estadual também salientou que o desenvolvimento econômico e a geração de empregos continuarão sendo uma das prioridades do governo, sem comprometer a preservação ambiental.

Tocantins Restaura

O lançamento do Tocantins Restaura foi formalizado por meio da Tocantins Parcerias (Topar) com o Silvania – veículo de investimento em natureza de US$ 500 milhões apoiado pela Mercuria Energy Trading – e a Geonoma, que será responsável pela execução das operações táticas nas áreas de preservação e trabalhará sob orientação do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), responsável por todas as unidades de conservação do estado do Tocantins.

O propósito será executar atividades de restauração ambiental em áreas degradadas de interesse do Tocantins por meio de investimentos realizados pelo Silvania, utilizando, gerindo e implementando ações de formas direta ou indireta em âmbito regional.