Wanderlei Barbosa filia Ernandes Fernandes no Republicanos e lança-o pré-candidato em São Bento

da redação

O jovem líder comunitário de São Bento, Ernandes Fernandes, oficializou sua filiação ao partido Republicanos Tocantins, além de lançar sua pré-candidatura à prefeitura. A cerimônia de filiação foi marcada pela presença do presidente do partido e governador, Wanderlei Barbosa, e contou com a participação de diversas lideranças políticas e comunitárias.

Irmão do cantor e digital influencer Evoney Fernandes, o pré-candidato reiterou seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da região.

“Sua pré-candidatura representa uma nova esperança para os moradores do Bico do Papagaio, que veem no jovem líder a possibilidade de uma gestão transparente, participativa e voltada para as verdadeiras necessidades da população”, disse o governador Wanderlei durante a filiação.