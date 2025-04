Wanderlei Barbosa reafirma apoio à reeleição de Eduardo Gomes em 2026: “Terá meu voto”

da redação

Durante as comemorações do aniversário do senador Eduardo Gomes (PL-TO), realizadas nesta segunda-feira, 28 de abril, na Fazenda da Esperança, em Palmas, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), reafirmou publicamente seu apoio ao parlamentar nas eleições de 2026.​

No discurso, Barbosa declarou: “Eu já deixei isso claro. Eu nem antecipo a eleição, mas já deixei claro que meu voto é seu Gomes, em 2026 um dos meus votos será para você”, disse o governador.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a primeira-dama do Estado, Karynne Sotero, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, e os prefeitos Eduardo Siqueira (Palmas), Wagner Rodrigues (Araguaína), Josi Nunes (Gurupi), Celso Morais (Paraíso do Tocantins) e Fátima Coelho (Guaraí).

A celebração do aniversário de Eduardo Gomes também teve caráter beneficente, arrecadando mais de R$ 460 mil em prol da Fazenda da Esperança Feminina, instituição que atua na recuperação de mulheres em situação de vulnerabilidade.