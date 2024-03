EDITAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

INTIMAÇÃO do executado, DANILLO MACHADO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de identidade sob n. 403044, 2ª via, órgão emissor SSP/TO, inscrito(a) no CPF/MF sob o n. 013.609.511- 99, atualmente em lugar incerto para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854 e parágrafos, do CPC.