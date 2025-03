Acidente na BR-153 em Santa Rita deixa um morto e um ferido em estado grave

da redação

Na tarde desta quarta-feira (26), um acidente grave envolvendo duas caminhonetes e um caminhão foi registrado na BR-153, no município de Santa Rita, Tocantins. A colisão ocorreu por volta das 13h40 e mobilizou equipes de resgate.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente começou com uma colisão lateral entre as caminhonetes. Em seguida, uma delas bateu frontalmente contra o caminhão. O motorista da Nissan Frontier não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Na outra caminhonete, três pessoas estavam a bordo. Um dos ocupantes sofreu ferimentos graves e foi levado para atendimento médico em Gurupi. O estado de saúde dos demais envolvidos não foi detalhado. Já o condutor do caminhão saiu ileso.

A PRF, a equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a ocorrência. As investigações sobre as circunstâncias do acidente seguem em andamento.