Censo 2022: 6,9% da população tocantinense tinha alguma deficiência

Por Redação

Segundo nova divulgação do Censo, denominada de ‘Pessoas com deficiência e Pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: Resultados preliminares da amostra’, o Tocantins tinha, em 2022, 6,9% da população acima de 2 anos com alguma deficiência, o que significava 101.554 pessoas. Na divisão por sexo, 47.479 eram homens e 54.075, mulheres.

Palmas foi a cidade com maior população com deficiência no estado, sendo 15.631 pessoas. Araguaína (12.580), Gurupi (4.770) e Porto Nacional (4.257) completam o ranking. Proporcionalmente, Alvorada teve 13,8% da população total do município com deficiência, seguida de Marianópolis do Tocantins, com 12,5%, e Dueré, que totalizou taxa de 12,3% na variável. A menor porcentagem de habitantes com deficiência foi Ipueiras, com 2,8% da totalidade.

O Brasil teve o total de 14,4 milhões (7,3%) de pessoas com esta condição no levantamento, sendo 6,14 milhões do sexo masculino e 8,25 milhões do sexo feminino.

No estado, 8,4% da população da cor amarela com 2 anos ou mais de idade tinham alguma deficiência. Ainda por cor ou raça, 8,1% das pessoas pretas estavam nessa categoria; brancos eram 7,1%; pardos somaram 6,6% e, indígenas, foram 4,1% dos informados.

*Abordagem do tema em campo*

Durante a coleta do Censo, o tema foi investigado com os dados sobre a dificuldade que o informante ou alguém do domicílio com 2 anos ou mais de idade tinha de maneira permanente e que limitava fisicamente e/ou mentalmente para exercer atividades comuns como comunicação, realizar cuidados pessoais, trabalhar, estudar entre outros.

A investigação levou em conta cinco domínios funcionais:

Enxergar: tendo dificuldade permanente de visão, mesmo utilizando óculos ou lentes de contato;

Ouvir: possuindo dificuldade permanente na audição, mesmo com aparelhos auditivos;

Mobilidade com os membros inferiores: dificuldade permanente em andar ou subir degraus, mesmo usando prótese, bengala ou aparelho de auxílio;

Coordenação motora fina: dificuldade permanente para pegar pequenos objetos ou abrir e fechar tampas de garrafas, mesmo usando aparelhos de auxílio;

Funções mentais: alguma limitação nas funções mentais ou dificuldade permanente em se comunicar, realizar atividades de autocuidados, trabalhar ou estudar.

Os graus de dificuldade levaram em conta pessoas que não tinham nenhum tipo de limitação ou esforço para a realização de tarefas; que precisavam de algum nível de esforço, mesmo que mínimo para realizar a ação; que tinham muita dificuldade, com ajuda de pessoas ou aparelhos para executar as tarefas e, também, a população que não conseguia de modo algum realizar atividades, sendo incapaz de qualquer forma.

*Idosos representaram 42,8% das pessoas com deficiência no estado*

De acordo com as faixas de idade, as pessoas com 60 anos ou mais de idade totalizavam significativa parcela das pessoas com deficiência no Tocantins, sendo 42,8% do total. Na distribuição percentual, a população que tinha entre 2 a 14 anos na coleta era 5,89%, enquanto um montante mais abrangente da população, dos 15 aos 59 anos, era responsável por 51,2% dos casos relatados no estado.

Em relação ao sexo, 60,6% da população entre 2 a 14 anos de idade com deficiência eram homens. Nas outras faixas, de 15 a 59 e, de 60 anos ou mais, as mulheres eram a maioria, sendo 55,3% e 52,1%, respectivamente.

*Dificuldade para enxergar é a mais comum no Tocantins*

De acordo com os dados do Censo 2022, 57.795 pessoas com 2 anos ou mais de idade no estado tinham dificuldade permanente para enxergar, mesmo com o uso permanente de óculos ou lentes de contato. Os moradores que tinham dificuldade permanente para andar ou subir degraus, mesmo usando prótese ou outro aparelho de auxílio, eram 32.873 no estado.

Foram 19.584 pessoas com dificuldade permanente para se comunicar, realizar cuidados pessoais, trabalhar, ou estudar devido a alguma limitação nas funções mentais; 19.025 pessoas foram relatadas com dificuldade permanente para ouvir, mesmo com aparelhos auditivos e 18.378 entraram na categoria de dificuldade permanente para pegar pequenos objetos, como botão ou lápis, ou abrir e fechar tampas de garrafas, mesmo usando aparelho de auxílio.

Sobre a quantidade de dificuldades funcionais, 74.135 pessoas tinham uma dificuldade, enquanto 27.418 habitantes possuíam duas ou mais dificuldades relatadas na entrevista.

Quanto ao grau de dificuldade funcional, para enxergar, 13,9% da população do Tocantins tinha alguma dificuldade. No mesmo grau, foram registrados 3,67% com algum nível de dificuldade para ouvir; 4,34% para andar; 2,4% para pegar pequenos objetos e 1,86% tinham alguma dificuldade para se comunicarem realizar cuidados pessoais, trabalhar ou estudar por causa de alguma limitação nas funções mentais.

*Domicílios com pessoas com deficiência foram 16,1% no estado*

Em 2022, 16,1% dos domicílios tocantinenses tinham pelo menos um morador com 2 anos ou mais de idade com deficiência. Desse total, 15,1% tinham apenas adultos com deficiência, 0,70% apenas crianças e 0,30% com adultos e crianças nesta condição.

A marca de 15,5% dos domicílios particulares permanentes ocupados com pelo menos um morador com deficiência era a de que não tinham banheiro e nem sanitário, enquanto 20,2% possuíam apenas sanitário ou buraco para dejeções, inclusive os localizados no terreno. 16,9% dos domicílios não tinham ligação com a rede geral de água.

*No Tocantins, 28,2% das pessoas com deficiência eram analfabetas*

A taxa de analfabetismo das pessoas com deficiênciano estado que tinham 15 anos ou mais de idade no estado foi de 28,2%, o que representou um valor total de 27.020 habitantes. Deles, 50,4% eram homens e 49,6%, mulheres.

Sobre cor ou raça das pessoas na variável de analfabetismo, a maioria era parda, com 15.670. Brancos e pretos eram 5.535 e 5.499 moradores, respectivamente. Indígenas foram 276 durante o Censo 2022 e, amarelos, 40.

Quanto à taxa de escolarização de estudantes de 6 anos ou mais de idade, o valor foi de 10,6%, de acordo com a pesquisa. A taxa entre pessoas sem deficiência era mais que o dobro neste quesito, tendo sido 28,7%.

*Apenas 6,8% das pessoas com deficiência no estado tinham nível superior completo*

Das 88.167 pessoas com 25 anos ou mais de idade com alguma deficiência no Tocantins, apenas 6,86% (6.050) tinham concluído o nível superior. A maioria dos casos (68,8%) era de pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto, inclusive o Tocantins ocupou a 8ª posição nesta categoria dentre os estados brasileiros. Que completaram o ensino fundamental foram 8,7% e, com ensino médio completo e superior incompleto, somaram 15,6% do total.