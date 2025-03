Deputado Gaguim cobra pavimentação de rodovia em território indígena e governador Wanderlei anuncia início das obras para abril

da redação

Durante um evento do governo do estado em Tocantínia, o deputado federal Carlos Gaguim cobrou a pavimentação da rodovia estadual que liga o município a Lajeado, passando por território indígena. A demanda da comunidade foi atendida pelo governador Wanderlei Barbosa, que anunciou o lançamento das obras para o dia 19 de abril, data que marca o Dia dos Povos Indígenas.

“A lei nos permite efetuar a pavimentação desse trecho. Vamos realizar o lançamento das obras no dia 19 de abril, para melhorar o acesso dos moradores de Tocantínia. Estamos na fase final para obter a licença necessária e o mais importante é que esta é uma demanda da própria comunidade”, afirmou o governador.

Wanderlei também ressaltou a necessidade de apoio do Ibama, da Funai e do governo federal para agilizar a liberação da licença ambiental e garantir o início das obras dentro do prazo estipulado.

Com 7 km de extensão, o trecho é essencial para a mobilidade dos moradores e facilitará o acesso entre Tocantínia e Lajeado, promovendo melhores condições de tráfego, desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população local.