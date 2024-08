Em nova nota, governador Wanderlei diz que não era “ordenador de nenhuma despesa” e deseja uma “apuração célere e imparcial”

Por Wesley Silas

A nota foi em resposta a operação FAMES-19 que investiga supostos desvio de recursos públicos da COVID-19 nos anos de 2020 a 2021. Logo após a operação, o governador manifestou por meio de nota informando “que recebeu com surpresa, porém com tranquilidade, a operação ocorrida nesta manhã de quarta-feira, 21, sobretudo porque na época dos fatos era vice-governador e não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia”.

Nota à imprensa

O Governador Wanderlei Barbosa informa que recebeu com surpresa, porém com tranquilidade, a operação ocorrida nesta manhã de quarta-feira, 21, sobretudo porque na época dos fatos era vice-governador e não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia. “Como todos já sabem, a única alusão ao meu nome em toda essa investigação foi a participação num grupo de consórcio informal de R$ 5 mil com outras 11 pessoas, no qual uma delas era investigada”, destaca o Governador. Ressalta ainda, que deseja a apuração célere e imparcial dos fatos, pois está confiante na sua inocência e na Justiça, estando sempre à disposição para colaborar com as investigações.

Wanderlei Barbosa Castro

Governador do Tocantins