da redação

O estudante de medicina Yago de Sousa Gomes, de 32 anos, que morreu após uma batida entre carro e caminhão, em um trecho da BR-153, próximo a Aliança do Tocantins, região sul do estado neste domingo (02) estudava na Universidade de Gurupi (UnirG). Yago de Sousa era natural de Paraíso do Tocantins. A instituição emitiu uma nota lamentando a morte.

O estudante estava no carro de passeio e foi encontrado embaixo do veículo. Ele foi retirado pelos Bombeiros e a morte confirmada no local.