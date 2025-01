Governador Wanderlei Barbosa inaugura auditório do Colégio Militar em Taquaruçu e anuncia data de entrega da escola em Buritirana

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, inaugurou nesta sexta-feira, 17, ao lado do secretário de Estado da Educação (Seduc), Fábio Vaz, o auditório Creusa Felício da Silva Santos, no Colégio Militar do Estado do Tocantins Duque de Caxias, localizado no distrito de Taquaruçu, em Palmas. Com capacidade para 200 lugares, a nova estrutura oferece um espaço moderno e adequado para atividades pedagógicas e eventos da instituição. O investimento total na construção do auditório e nas melhorias da instituição foi de R$ 3.818.377,48.

Em seu discurso, o chefe do executivo ressaltou a importância do novo auditório para a comunidade local e destacou seu vínculo especial com a escola, onde foi aluno, seus filhos estudaram e sua mãe foi professora.

“É com alegria que entregamos esse auditório a comunidade escolar e local de Taquaruçu, o local que proporciona lazer, eventos culturais, cerimônias com uma infraestrutura completa para receber até 200 pessoas. Entregamos mais de 230 obras em todo estado, e essa é mais uma de muitas outras obras escolares que faremos, pois, estamos investindo para que nossos estudantes e profissionais da educação tenham à disposição ambientes dignos e seguros, que contribuam para um ensino de qualidade”, disse o Governador.

“Outra obra que estamos construindo é a Escola Agrícola de Buritirana, aguardada pela população há mais de 15 anos, e que será entregue no dia 17 de fevereiro. A inauguração contará com uma grande comemoração, incluindo o show de Glemerson Lima. Convido a todos para estarem presentes”, finalizou o governador Wanderlei Barbosa.

Fabio Vaz, secretário da educação, destacou que o auditório na escola militar Duque de Caxias é mais um exemplo de compromisso do Governo do Tocantins em investir em infraestrutura educacional.

“O auditório foi planejado para ser um local de aprendizado, cultura e integração. Aqui, nossos estudantes poderão vivenciar atividades que enriquecem o processo pedagógico, como palestras, eventos culturais e cerimônias escolares. É mais um exemplo do compromisso do Governo do Tocantins em investir na infraestrutura educacional, garantindo que professores e alunos tenham um ambiente de ensino moderno e adequado”, enfatizou secretário da Seduc, Fabio Vaz.

O diretor da Escola Militar Duque de Caxias, Major Luciano Gomes, ressaltou que o espaço permitirá a realização de um trabalho melhor focado na formação pedagógica dos estudantes

“Agradecemos ao Governador, pois este espaço será amplamente utilizado pela nossa comunidade escolar e pela comunidade de Taquaruçu para a realização de eventos, atividades pedagógicas e ações disciplinares. Agora, nossos alunos terão um ambiente confortável, climatizado, com cadeiras adequadas, o que proporcionará maior bem-estar durante as atividades. Esse auditório nos permitirá realizar um trabalho ainda melhor, sempre focado na formação pedagógica dos nossos estudantes”, afirmou o major Luciano.

A obra faz parte de um amplo projeto de melhorias na unidade escolar, que inclui uma reforma geral em fase de finalização. O colégio está recebendo melhorias nos banheiros, cozinha e casa de gás, caixa d’água, pátio descoberto, rampas de acessibilidade, pintura geral e instalação de um sistema de segurança contra incêndios.

Comunidade Local

Com uma infraestrutura moderna e completa, o novo auditório não será apenas um espaço destinado à comunidade escolar, mas também um ponto de encontro para a população local, que poderá utilizá-lo para eventos recreativos, culturais e sociais.

Morador de Taquaruçu há 44 anos, o senhor Cícero Batista destacou a importância do auditório para a região:

“Estamos muito felizes por mais esse feito do governador Wanderlei para o nosso Taquaruçu. Este auditório será extremamente útil para toda a comunidade pois agora teremos um espaço equipado, confortável e com toda a infraestrutura necessária para receber novas atividades e fortalecer ainda mais as iniciativas locais” finalizou Sr. Cícero.

Homenagem

O auditório leva o nome da educadora Creusa Felício da Silva Santos, em homenagem à sua dedicação à escola Duque de Caxias, onde iniciou sua atuação em 1970 como professora e, posteriormente, exerceu o cargo de diretora, função desempenhada com excelência por mais de 35 anos. Durante sua trajetória, destacou-se pelo compromisso com a formação ética e cidadã, trabalhando ao lado de profissionais renomados, como Professora. Didi, Maria dos Reis, Maria Rosa, Carmina, entre outros.

Estiveram presentes na Solenidade, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, presidente da assembleia legislativa, Amélio Cayres, os deputados estaduais Leo Barbosa e Vanda Monteiro, secretários estaduais e vereadores de Palmas.