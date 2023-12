Sul do Estado: Devido a seca, bois morrem de fome e sede em fazendas de Talismã

Em Talismã, o principal rio da região não tem mais água corrente. “Rio Canabrava, a gente tem ele assim, totalmente seco. Nessa época de dezembro, olhe a situação do rio, algo nunca visto na história. O maior rio que passa dentro do nosso município, aqui era um ponte, cinco metros de altura e não tem nada”, relata o chefe da Defesa Civil do município, João Carlos.

A situação é desesperadora para os produtores rurais de Talismã, que dependem da agricultura e pecuária para o sustento. A falta de água compromete não apenas a saúde dos rebanhos, mas também inviabiliza a produção de alimentos e forragem, agravando ainda mais a crise.