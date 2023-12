Faciet: Mais de 2,5 milhões de cupons da Campanha Natal Premiado 2023 já foram distribuídos

Por Redação

O projeto ocorre em 24 cidades do Tocantins, incentivando o consumo no comércio local e premiando participantes.

A Campanha Natal Premiado 2023, que acontece em 24 cidades do Tocantins até março de 2024, já distribuiu mais de 2,5 milhões de cupons entre clientes das lojas participantes o que significa mais de R$12,5 milhões em compras nos comércios locais do Tocantins, que movimentam e estimulam o crescimento econômico do estado.

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (Faciet), Fabiano do Vale, comemora o andamento da campanha e destaca o desempenho. “O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conduziu uma pesquisa sobre o cenário comercial do Brasil neste ano, revelando um crescimento de 12,6% no Tocantins, o maior entre os estados, superando até a média nacional. Isso evidencia como políticas e ações voltadas para o comércio local, como a Campanha Natal Premiado, fazem a diferença e trazem retorno para todos nós”, reforçou o presidente.

A iniciativa foi desenvolvida pela Faciet, em colaboração com as Associações Comerciais (ACIs) de 24 cidades do estado. O projeto recebeu fomento de aproximadamente R$2 milhões do Governo do Estado, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE) e do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins.

Para participar, basta dirigir-se a um dos comércios parceiros, realizar compras acima de R$50, preencher o cupom, depositar na urna e confiar na sorte para levar mais presentes para casa. Quanto mais comprar no comércio local, mais chances o consumidor tem de ganhar. Os prêmios incluem 48 motocicletas, 296 bicicletas, 120 TVs e 24 pacotes de viagem para o Jalapão, e serão sorteados até o final de março de 2024.

As datas dos sorteios variam em cada município, devido ao fato de algumas cidades já possuírem eventos e campanhas próprias nesta época do ano. Portanto os participantes precisam estar atentos às informações nos canais de contato de cada Associação Comercial.

Cidades Participantes

As 24 cidades da Campanha Natal Premiado 2023 são: Abreulândia, Araguatins, Araguaçu, Ananás, Araguaína, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Divinópolis do Tocantins, Guaraí, Gurupi, Lagoa da Confusão, Marianópolis do Tocantins, Miracema do Tocantins, Miranorte, Nova Rosalândia, Palmas, Pau D’arco, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Praia Norte, Tocantinópolis e Tocantínia.