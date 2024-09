Gurupi: 7 de Setembro terá a temática o “Mundo Encantado da Literatura de Monteiro Lobato”

A celebração do patriotismo organizada pela Secretaria Municipal de Educação inicia nesta quinta-feira, 05, com desfiles descentralizados com os alunos do CEMEI e povoado Trevo da Praia

Por Redação

A programação terá início nesta quinta-feira, 05, no povoado Trevo da Praia, distante há 70 km, na zona rural de Gurupi. A celebração contará com o desfile da Escola Municipal de Tempo Integral Rural Benevenuto Alves Moreira, na Avenida principal do povoado, iniciando às 8 horas da manhã. O desfile com os alunos e professores terá como tema: A economia do povoado do Trevo da Praia. O momento cívico será marcado também com hasteamento das bandeiras e execução do hino nacional.

Esse ano a celebração também contará com desfiles descentralizados no centro da cidade. Para a segurança e cuidado com os alunos da educação infantil, as unidades dos Centros Municipais de Educação Infantil, o Instituto de Educação Infantil Silny Rodrigues, a Escola Municipal de Tempo Integral José Pereira da Cruz e a Creche Espírita Maria Madalena, realizarão o desfile nas dependências das escolas.

Abaixo confira o cronograma:

1. Escola Municipal de Tempo Integral José Pereira da Cruz TEMA O mundo encantado da literatura de Monteiro Lobato. Data: 06 de setembro- 8h na Unidade de Ensino 2. Instituto Municipal de Educação Infantil Silny Rodrigues dos Santos TEMA Pátria leitora, a magia e o encantamento dos livros. 05/09 às 16h na avenida Paraíba entre ruas 6 e 7 ao lado da unidade de ensino 3. Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Divina TEMA Ser criança é ser feliz! DATA: 06 de setembro ( MANHÃ TARDE: 8h e 14h) – na unidade de ensino 4. Centro Municipal de Educação Infantil Oneide de Sousa Coelho TEMA Grito da Independência: Nossa nação, nossas lutas! DATA: 06 de setembro- 17h – na UE. 5. Centro Municipal de Educação Infantil Tânia Maria Marinho Scotta TEMA A magia dos Contos de Fadas na Educação Infantil. DATA: 06 de setembro- 17h – na unidade de ensino 6. Centro Municipal de Educação Infantil Raimunda Regino TEMA O mundo encantado da Literatura Infantil- Personagens e Autores. Data: dia 05 de setembro, 19h na unidade de ensino 7. Centro Municipal de Educação Infantil Josué Alves de Moreira TEMA Quer Brincar? Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil. CEMEI JAM – dia 06/09/2024 – 17h15 – na unidade de ensino Escola Municipal de Tempo Integral Benevenuto Alves Moreira TEMA Economia do Povoado Trevo da Praia. Dia 05 de setembro – 8h Povoado trevo da Praia 9. Instituição Beneficente Irmã Dulce TEMA Viva o Brasil! DATA: 06 de setembro – 17h – na unidade de ensino 10. Creche Espírita Pré Escola Maria Madalena TEMA Educação Infantil: a base para o futuro Data: dia 06 de setembro,17h30 na unidade de ensino

Desfile Tradicional

O desfile tradicional com as escolas municipais, estaduais e instituições tem como tema geral este ano, “Histórias que transformam: narrativas culturais em práticas educativas”. Será realizado na manhã deste sábado, 7 de setembro, na Avenida Goiás, com a concentração em frente a Prefeitura na rua 1, ao lado da praça da Igreja Santo Antônio. A programação está marcada para iniciar as 7 horas da manhã com a expectativa da participação de mais de 3 mil alunos da rede municipal, do 3º ao 9º ano do ensino fundamental.

Confira a lista dos participantes:

1. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GURUPI – APAE TEMA Nossa História: Quem somos e o que fazemos… 2. ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO DE SOUSA GALVÃO TEMA Resgatando o Civismo 3. ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ELIZEU DE CARVALHO TEMA Meio ambiente: reciclando atitudes, valores e comportamentos 4. ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ANTÔNIO LINO DE SOUSA TEMA Reciclagem: uma atitude consciente para o planeta 5. ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BARREIRA DE AMORIM TEMA Escola e família: uma parceria que dá certo 6. ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO REZENDE ROCHA FILHO TEMA Aplicativo Recicle+ Para um Futuro Melhor 7. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALNIR DE SOUZA SOARES TEMA As 4 estações 8. ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ODAIR LÚCIO TEMA Resgatando o Civismo 9. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOEL FERREIRA SOARES TEMA Escola, espaço de construção dos saberes 10. ESCOLA MUNICIPAL DR. ULISSES GUIMARÃES TEMA Contribuição dos Povos Indígenas na Cultura Brasileira 11. ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA TEMA Educação Inclusiva: o que precisamos saber? 12. ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE ALMEIDA VERAS TEMA Literatura Brasileira: Era Uma Vez… 13. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILSA BORGES VIEIRA TEMA Nossas emoções refletidas em cores 14. ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA TEMA Escola Municipal Vila Nova: 40 anos de história 15. INSTITUTO EVANGÉLICO EDUCACIONAL OS PEQUENINOS DE JESUS TEMA Nossos Heróis, Guardiões das nossas famílias! 16. ESCOLA MUNICIPAL LENIVAL CORREIA FERREIRA TEMA Educação em valores: o caminho para uma convivência na escola e sociedade

Outros participantes: