Em Mateiros, Naturatins promove ações de conscientização ambiental em alusão ao Dia Mundial da Água

Iniciativa visa despertar nos estudantes e comunidades o senso de responsabilidade, tornando-as guardiãs dos recursos hídricos da região do Jalapão

por Redação

Em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) iniciou neste sábado, 15, em Mateiros, uma série de atividades educativas voltadas à conscientização de estudantes e moradores sobre a importância da preservação ambiental, reforçando a responsabilidade coletiva na proteção dos recursos hídricos da região.

A iniciativa faz parte do calendário de eventos ambientais desenvolvidos em parceria com diversas instituições do município.

De acordo com a supervisora da Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão, Rejane Nunes, o objetivo é despertar nos estudantes e comunitários o papel de guardiões das nascentes e veredas, valorizando a cultura local e fortalecendo o vínculo com o meio ambiente.

”Preservar os recursos hídricos é essencial para garantir a qualidade de vida das futuras gerações. O Jalapão é um território rico em biodiversidade e fonte de águas cristalinas, e essas ações reforçam a importância do envolvimento das comunidades na proteção desse patrimônio”, destaca.

Atividades envolvem escolas e comunidades

Ao longo do mês de março, as ações ocorrem em escolas estaduais e municipais de Mateiros, além de comunidades da zona rural. “Nossa intenção é proporcionar aos alunos e comunitários atividades práticas de vivência com a natureza, incentivando-os a assumir o protagonismo como guardiões das nascentes e veredas de seus territórios”, explica Rejane Nunes.

A programação inclui oficinas de arte educação, teatro com bonecos, exibição de documentários, apresentações musicais e declamação de cordéis sobre a temática ambiental. Também estão previstos mutirões de limpeza de córregos e o plantio de mudas em nascentes e veredas, incentivando o engajamento das comunidades na recuperação ambiental.

A mobilização conta com a parceria de diversas instituições, incluindo Varandas Jalapão, escolas estaduais e municipais de Mateiros, Secretaria de Desenvolvimento e Turismo (Sedematur), Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e Canela de Ema.

“Com essas ações, o Naturatins espera fortalecer o sentimento de pertencimento das comunidades e incentivar o protagonismo dos moradores na proteção do Jalapão, garantindo que suas riquezas naturais sejam preservadas para as presentes e futuras gerações”, conclui a supervisora Rejane Nunes.

Texto: Andréa Marques/Governo do Tocantins