Governo do Tocantins registra redução de 36,5% de área desmatada em bioma Cerrado no 1º trimestre

Boletim traz números do monitoramento no período de janeiro a março de 2025, as ocorrências por microrregiões e comparação ao mesmo período do ano passado

Por Redação

O Governo do Tocantins registrou a redução de 36,5% de área desmatada em bioma Cerrado, no acumulado do 1º trimestre de 2025. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) publicou nesta segunda-feira, 14, o Boletim Mensal nº 7/2025 do Desmatamento no Tocantins, que traz o levantamento realizado pelo Centro de Inteligência Geográfica em Gestão do Meio Ambiente (CIGMA), referente ao período de janeiro a março deste ano.

A área desmatada no trimestre de 2025 somou 259,19 km² e no mesmo período de 2024 o desmatamento já havia atingido 408,49 km². Na faixa do bioma Amazônico no Estado, o acumulado no trimestre foi de 0,64 km2 o que equivale a 0,0026% do bioma em território tocantinense. Já no bioma Cerrado, o registro acumulado nos primeiros três meses deste ano foi de 258,55 km2 e no mesmo período de 2024 chegou a atingir 407,87 km2.

O secretário Marcello Lelis afirmou que vê com entusiasmo a redução da área desmatada no Cerrado do Tocantins e com expectativa de engajamento de todas as microrregiões, “esse é um resultado significativo para o meio ambiente, que tem reflexos nas questões climática e do carbono, preservação florestal, geração de novos créditos e sustentabilidade produtiva do Tocantins. O governo do Tocantins vem trabalhando para o avanço do crescimento econômico e sustentável do estado, com compromisso ambiental, requisito cada vez mais exigido no mercado global, que agrega valor aos produtos, contribui com a qualidade de vida no planeta e portanto depende da soma dos esforços de todos”, destacou.

Para os próximos meses, Marcello Lelis, enfatizou que todos os segmentos precisam ser persistentes, “precisamos juntos, adotar práticas imediatas, medidas preventivas, ações conjuntas e nos preparar para os desafios climáticos que ainda estão por vir e teremos que enfrentar. As microrregiões que estão saindo na frente terão resultados, devem aproveitar o momento para desenvolver estratégias de adaptabilidade, que garantam alternativas de subsistência para suas atividades produtivas e uso sustentável dos recursos naturais que precisam”, acrescentou.

Distribuição por microrregião

O monitoramento aponta que três microrregiões do estado registraram redução significativa da área desmatada, em comparação com o mesmo período do ano passado, entre essas se destacam o Jalapão com (16,18%-2025) e (30,04%-2024), Porto Nacional com (5,28%-2025) e (11,86%-2024) e Miracema com (5,25%-2025) e (6,43%-2024).

Outras três microrregiões apresentaram elevação moderada próximos dos registros de 2024, entre esses, o Bico do Papagaio com (4,50%-2025) e (3,24%-2024), Gurupi com (4,95%-2025) e (4,66%-2024) e Araguaína com (3,57%-2025) e (3,23%-2024).

E conforme ilustra o mapa, duas microrregiões tiveram registro de aumento expressivo da área desmatada no 1º trimestre deste ano, Dianópolis com (40,90%-2025) e (32,6%-2024) e Rio Formoso com (19,36%-2025) e (7,90% em 2024),

Boletim mensal

O Boletim Mensal do Desmatamento no Tocantins é desenvolvido pelo CIGMA da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e utiliza dados do DETER (Avisos) do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As edições anteriores estão disponíveis no site da Semarh-TO ou direto no link Boletim do Desmatamento.