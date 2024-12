Prefeitura de Gurupi promove 4ª Conferência Municipal de Meio Ambiente e está com inscrições abertas

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, realizará a 4ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, com o tema “Emergência Climática e os Desafios da Transformação Ecológica”. O evento ocorrerá no dia 11 de dezembro, a partir das 8h, no auditório da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson de Souza, reforça a relevância do evento e convida a comunidade a participar das discussões. “Este é um momento crucial para dialogarmos e construirmos soluções coletivas para os desafios climáticos que enfrentamos. Contamos com a participação de todos os gurupienses”, ressalta.

O diretor de Meio Ambiente, Diego Rocha, destaca que a conferência abordará os eixos definidos pelo Ministério do Meio Ambiente: Mitigação, Adaptação e preparação para desastres, Justiça Climática, Transformação Ecológica, e Governança e Educação Ambiental. “Das discussões em grupo sobre cada eixo, serão elaboradas dez propostas, das quais duas serão enviadas para a Conferência Estadual”, explica Diego.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://qrco.de/bfayTV ou presencialmente no local, no dia do evento.

Durante a conferência será exibido o documentário do jornalista Paulo Albuquerque “Pouso do Meio: do início ao fim”, financiado pela Lei Paulo Gustavo.

Fonte: Heliana Oliveira – Secom Gurupi