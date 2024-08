Alerta no Tocantins: Feminicídios aumentam 40,74% e novo caso choca Gurupi

Por Redação

Na atualidade alarmante de violência contra a mulher no Tocantins, uma nova tragédia abala a cidade de Gurupi. Na tarde desta segunda-feira, 12 de agosto, um incidente chocante ocorreu no setor Alvorada, onde um homem atacou duas mulheres com golpes de faca, resultando na morte de uma delas e deixando a outra gravemente ferida. O suspeito posteriormente se entregou à polícia, enquanto a identidade da vítima fatal ainda aguarda divulgação.

Este caso soma-se a um preocupante cenário recentemente divulgado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), que apontou um preocupante aumento de 40,74% nos casos de feminicídios na região apenas nos primeiros sete meses de 2024. A crescente estatística ressalta a urgente necessidade de intensificação nas políticas de proteção às mulheres e medidas preventivas para evitar que tragédias como esta se perpetuem.