Araguaína/TO: PF e PC desarticulam organização criminosa envolvida em crimes contra instituições financeiras, comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas

Por Redação

A Polícia Federal em Araguaína e a Polícia Civil do Estado do Tocantins – por meio da DEIC e do DENARC, ambos em Araguaína -, com o apoio da Polícia Militar do 2BPM, deflagraram nesta quarta-feira (04/06/2025), a Operação Cerberus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada à prática de crimes contra instituições financeiras, de lavagem de capitais, comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de entorpecentes na região norte do Tocantins.

A Polícia Federal identificou o envolvimento de indivíduos residentes em Araguaína/TO no planejamento e execução de ações criminosas violentas contra instituições financeiras e a prática de crimes de lavagem de valores auferidos da prática ilícita violenta.

Por sua vez, a DEIC e a DENARC constataram a existência de um estabelecimento comercial de venda de armas de fogo utilizado para o fornecimento ilegal de armamentos a indivíduos com antecedentes criminais, especialmente ligados ao tráfico de drogas. Atualmente as atividades do estabelecimento comercial estão suspensas por ordem judicial.

Nesta etapa, que visa a aprofundar a apuração dos fatos e a identificar todos os envolvidos com os crimes praticados, policiais federais e civis cumpriram 31 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Araguaína, em desfavor dos suspeitos de integrar a organização criminosa sob investigação. As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Araguaína/TO, Wanderlândia/TO, Altamira/PA e

Imperatriz/MA.

A ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil do Tocantins conta com a cooperação institucional da Receita Estadual, do Exército Brasileiro, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/TO) e da Polícia Militar do Tocantins – por meio do Grupo de Operações com Cães (GOC).

O nome da operação faz alusão à tríade de crimes praticados pela organização criminosa investigada, bem como à atuação conjunta das forças de segurança pública envolvidas na apuração dos fatos. Cérbero, na mitologia grega, era o cão de três cabeças responsável por guardar o mundo subterrâneo, o Hades.