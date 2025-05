Caminhos Seguros: Em Paranã, Polícia Civil prende quatro pessoas por fornecer bebida alcoólica para adolescente

Ação ocorreu durante ação de combate e prevenção a violência contra crianças e adolescentes

Por Redação

Quatro pessoas suspeitas de fornecer bebida alcoólica para uma adolescente de 15 anos foram presas pela Polícia Civil, durante ação realizada no âmbito da Operação Caminhos Seguros, de combate a violência contra crianças e adolescentes, na cidade de Paranã, na noite da última sexta-feira, 2.

As prisões ocorreram quando as equipes da 99ª Delegacia de Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar percorriam estabelecimentos comerciais da cidade, tais como bares, postos de combustíveis, lojas de conveniências e restaurantes, realizando a fiscalização e a distribuição de panfletos sobre a operação, quando flagraram em um bar, na Praça das Mangueiras, uma adolescente consumindo bebida alcoólica na companhia de três adultos.

De imediato, as equipes fizeram a abordagem à jovem, a qual respondeu que tinha 15 anos e estava, de fato, bebendo. Em seguida, os policiais questionaram a proprietária do estabelecimento a qual afirmou que não percebeu que a jovem estava consumindo bebida alcoólica.

Diante dos fatos, a menor, juntamente com as pessoas que a acompanhavam, sendo um homem de iniciais J.T.N., de 19 anos, outro de iniciais E.S.G., de 24 anos, uma mulher de iniciais L.C.C., de 24 anos e a dona do bar, de iniciais E.A.V., de 41 anos, foram detidos e conduzidos até a 99ª DP Paranã, onde foi lavrado o flagrante pela delegada plantonista da 15ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Arraias.

Todos foram ouvidos e autuados pela autoridade policial plantonista pelo crime de fornecer bebida alcoólica para crianças e adolescente, crime tipificado pelo artigo 243, da lei 8.069/1990. No entanto, os quatro suspeitos pagaram fiança e obtiveram o direito de responder ao processo em liberdade, como determina a legislação penal vigente.

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros e é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) em parceria com as Forças de Segurança Pública Estaduais e Municipais e tem por objetivo promover ações de conscientização, orientação e acolhimento, visando enfrentar a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes em todo o país.

Texto: Rogério de Oliveira/Governo do Tocantins