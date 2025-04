Em Dueré, Polícia Civil elucida furto de gado e identifica suspeitos pelo crime

Um dos animais acabou sendo abatido e teve a carne levada pelos autores.

Por Redação

Policiais Civis da 83ª Delegacia de Dueré, coordenados pela pela delegada Eliane Machado, desvendaram dois furtos de gado, ocorridos na zona rural daquela cidade, nos últimos dias e identificaram dois homens que são apontados como autores dos crimes.

A autoridade policial explica que durante diligências na zona rural do município no último dia 9, para apuração de furto de gado, os agentes da 83ª DP identificaram o local de abate de um bovino, bem como localizaram outra rês, ainda viva, que havia sido levada para o corredor de acesso à propriedade da vítima.

Conforme os dados já apurados, as investigações da Polícia Civil revelaram que um dos suspeitos, de iniciais W.S.M., era vaqueiro na fazenda da vítima, e juntamente com outro homem, de iniciais V.L.R., resolveu abater e comercializar os animais. A vítima tomou conhecimento do furto pela equipe policial e confirmou a propriedade dos animais. Desse modo, as investigações foram intensificadas e o animal que ainda não tinha sido abatido foi restituído à vítima.

As investigações prosseguem no sentido de identificar outros furtos na região. Os dois indivíduos serão indiciados pela prática do crime de abigeato, que é tipo penal, caracterizado pelo furto e abate de animais.

A delegada Eliane destaca o empenho dos investigadores da 83ª a fim de solucionar o caso e dar uma resposta imediata à sociedade. “Por meio do rápido trabalho investigativo, foi possível chegar à autoria desses crimes, que causaram repercussão na cidade de Dueré. Nesse sentido, a Polícia Civil reforça o comprometimento com a investigação criminal a fim de que crimes dessa natureza não voltem a ocorrer”, frisou.