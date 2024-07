Em Gurupi, Polícia Civil prende homem investigado por abusar sexualmente da própria enteada

Por Redação

No início da manhã desta terça-feira, 23, policiais civis da 9ª Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV – Gurupi) efetuaram a prisão de um indivíduo de iniciais W.S.A., de 43 anos, o qual é o principal suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável contra sua enteada, que hoje tem 13 anos, mas que vem sofrendo abusos sexuais desde os seis anos de idade.

A prisão, realizada no Setor Vila Íris, ocorreu mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal de Gurupi, após representação da da 9ª DEAMV.

As investigações da unidade policial revelaram que a vítima tem sofrido reiterados abusos sexuais por parte do autor há mais de seis anos, os quais sempre ocorrem quando o indivíduo fica sozinho com a vítima e seus irmãos menores, uma vez que a mãe da adolescente trabalha a noite.

Pedido de Socorro

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil depois que uma tia materna da vítima procurou a equipe da 9ª DEAMV e relatou que sua sobrinha lhe havia confidenciado que há mais de seis anos, vem sofrendo constantes abusos sexuais por parte de seu padrasto, que consistem em toques lascivos em suas partes íntimas, beijos forçados e, por dezenas de vezes, conjunções carnais.

Diante da gravidade das denúncias, de imediato, foi instaurado inquérito policial e com o aprofundamento das investigações, a Polícia Civil reuniu fortes indícios da prática reiterada dos crimes, tipificados pelo artigo 217 -A, (Estupro de Vulnerável), do Código Penal Brasileiro. Assim, foi representado, junto ao Poder Judiciário, pela prisão do indivíduo, a qual foi deferida e cumprida na manhã desta terça-feira.

Capturado, o homem foi conduzido até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e após a realização dos procedimentos legais cabíveis, encaminhado a Unidade Penal Regional da cidade, onde aguardará manifestação do Poder Judiciário. O inquérito, que segue em curso e em sigilo, deverá ser finalizado em breve e remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

O delegado-regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque ressalta que a prisão do suspeito rompe um ciclo de agressões sexuais a qual a vítima esteve submetida por mais de seis anos. “Por meio de uma célere e eficiente investigação, as equipes da 9ª DEAMV conseguiram comprovar os fatos e retirar esse indivíduo do convívio da vítima, que vinha sofrendo por longos anos um ciclo de terror e de intenso sofrimento físico e psicológico. Agora, após a conclusão do inquérito, esse homem, se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão”, frisou a autoridade policial.

Alerta

O delegado regional também faz um alerta a todos os pais e responsáveis para se atentarem ao comportamento dos filhos, enteados, sobrinhos, crianças e adolescentes em geral, que estejam sob sua responsabilidade, para que ao menor sinal de que algo esteja errado, compareçam a uma Delegacia de Polícia Civil mais próxima e façam a denúncia.

“Contamos com a sociedade para que efetive as denúncias, sobretudo de crimes contra a dignidade de crianças e adolescentes, que infelizmente, na maioria dos casos, são crimes silenciosos e que muitas vezes ocorrem no seio familiar por pessoas muito próximas”, frisou.