Em operação contra o tráfico de drogas em Gurupi, PM prende cinco pessoas em uma “boca de fumo” no centro da cidade

da redação

Em uma operação realizada pela Polícia Militar na noite desta terça-feira, 07, no Setor Central de Gurupi, cinco pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas e outros delitos. Durante a ação, foram apreendidos cerca de 1,5 kg de maconha (incluindo Skank, um tipo de entorpecente), 100 g de cocaína e munições de calibres 22 e 38.

A operação foi desencadeada após denúncias de um ponto de venda de drogas em uma residência localizada na Rua 9, entre as avenidas Mato Grosso e Amazonas. Durante patrulhamento, os policiais abordaram dois indivíduos na saída do imóvel. Com um deles, foi encontrada uma porção de Skank. Questionados, os indivíduos confirmaram ter adquirido a droga na residência.

Ao se aproximar do local indicado, a equipe visualizou um suspeito tentando fugir ao perceber a chegada dos policiais. Ele desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar pulando o muro dos fundos da casa, o que gerou a fuga de outras dez pessoas que estavam no local. Após perseguição, três suspeitos foram detidos.

Durante a revista aos suspeitos, a polícia apreendeu várias porções de entorpecentes, incluindo maconha prensada, Skank em estado natural, e cocaína, além de 37 munições de calibre 22 e quatro munições de calibre 38. Apesar da busca, nenhuma arma de fogo foi localizada.

Uma menor encontrada no local foi encaminhada para sua responsável legal. Na delegacia, o delegado ratificou a prisão em flagrante de um dos suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, resistência e desobediência. Outros dois suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois indivíduos abordados inicialmente foram autuados por posse ou porte de drogas para uso pessoal.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e segue intensificando as ações para promover a segurança da população.