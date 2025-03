Estuprador e assaltante morre em confronto com a polícia em Formoso do Araguaia

da redação

Na manhã desta quinta-feira (06), Genivaldo Sobreiro Pinheiro morreu em um confronto com uma força-tarefa composta por policiais militares e civis em uma área de mata na zona rural de Formoso do Araguaia, no Tocantins. De acordo com as autoridades, Genivaldo era o principal suspeito de um caso de estupro e roubo ocorrido recentemente em uma propriedade rural do município. Desde o crime, ele estava em fuga, sendo intensamente procurado pelas forças de segurança.

Ainda segundo a polícia, o suspeito tinha passagens por homicídio e estupro e era considerado um indivíduo de alta periculosidade. Durante a abordagem, ele teria reagido, resultando no confronto que levou à sua morte.