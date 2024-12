Ex-governador Carlesse tem pedido de liberdade negado pela quarta vez na justiça

A negativa da liberdade foi feia pelo Juiz Márcio Soares da Cunha, da 3ª Vara da Justiça Criminal no Fórum de Palmas, o mesmo magistrado que decretou a prisão de Carlesse que encontra-se detido no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Tocantins (QCG), em Palmas, desde o último domingo. A prisão de Carlesse aconteceu no último domingo na sede de sua fazenda em São Salvado do Tocantins a pedido de promotores que atual no GAECO – Grupo de Combate a Organização Criminosa no âmbito do Ministério Público do Tocantins.

da redação

