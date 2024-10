Homem é preso pelado após agredir sua esposa pela Polícia Civil de Paraíso do Tocantins

Por Redação

Na manhã desta terça-feira, 22, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio de uma ação conjunta das equipes da 61ª e da 63ª Delegacias de Paraíso, prendeu em flagrante delito por violência doméstica, um homem, de 30 anos, que tinha acabado de agredir sua companheira, de 41 anos, fato ocorrido no setor Jardim Paulista.

Conforme explica o delegado-regional, José Lucas Melo, as equipes procuravam o indivíduo a fim de intimá-lo em um procedimento no qual é investigado por crime patrimonial e, por isso, foram até as imediações da residência onde ele vive com sua companheira. Ele, que é velho conhecido do meio policial, atualmente cumpre pena em regime semiaberto (onde deixa a unidade prisional pela manhã e regressa ao fim do dia)

Ao notar a presença policial na rua, o sujeito fugiu sem roupas pelo fundo da residência e correu para o matagal, onde se escondeu, porém, os policiais foram ao seu encontro e conseguiram detê-lo. Após a detenção e já devidamente vestido, foi constatado que ele havia acabado de agredir a mulher, tendo fugido por acreditar que alguém havia acionado as forças policiais.

Levado à 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso, ele acabou autuado em flagrante pelo crime de lesões corporais, no contexto de violência doméstica. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi posteriormente recolhido à Unidade Penal Regional de Paraíso, onde aguardará manifestação da Justiça.

Ao falar sobre o caso, o delegado José Lucas pontuou que, apesar de inusitada pelo fato de o homem estar sem roupas, o crime por ele praticado é gravíssimo pois estava agredindo a própria companheira. “Mais uma prisão de suma importância, apesar de estar cumprindo pena em regime semiaberto, o homem ainda teve a audácia de agredir a própria companheira e como se não bastasse todo o contexto, ainda tentou fugir completamente nú da abordagem policial”, disse o delegado.