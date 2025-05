Mandado de prisão: Suspeito de tentativa de sequestro de influencer em Palmas e preso pela Polícia Civil do Tocantins

Crime ocorreu em janeiro deste ano e a vítima relatou nas redes sociais ter sido abordada por dois homens armados

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), cumpriu um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 31 anos, identificado pelas iniciais W.C.L., suspeito de envolvimento em uma tentativa de sequestro registrada em janeiro deste ano, na região sul de Palmas.

O crime teve como vítima um influencer, que relatou nas redes sociais ter sido abordado por dois homens armados enquanto saía de casa, no setor Bertaville. Segundo a vítima, ele afirmou ter sido agredido com uma coronhada ao resistir à abordagem dos suspeitos que tentaram forçá-lo a entrar em um carro.

Durante a operação, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo apreendidos aparelhos eletrônicos que passarão por análise detalhada, com o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer todos os aspectos do caso, bem como a motivação para o crime.

Conforme explica o delegado-chefe da 1ª DEIC, Wanderson Chaves de Queiroz, as investigações permitiram a identificação do veículo utilizado na ação criminosa, que foi apreendido e submetido à perícia. A partir dessa informação, a Polícia Civil chegou ao suspeito. “A Polícia Civil imediatamente iniciou as investigações após o ocorrido e por meio de diligências as pessoas envolvidas foram identificadas e o veículo utilizado apreendido e periciado. A vítima relatou o uso de arma de fogo e as buscas seguem no sentido de localizar essa arma. Agora vamos analisar os eletrônicos apreendidos e cruzar os dados para concluir o inquérito nos próximos dias”, afirma o delegado.

Ainda de acordo com as investigações, uma mulher também é investigada, mas não teve sua prisão decretada até o momento.

Durante o interrogatório, o homem preferiu exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Unidade Prisional de Palmas, onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Hiago Muniz/Governo do Tocantins