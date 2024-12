Matéria atualizada: Gaeco do MPTO prende ex-governador Mauro Carlesse por suspeita de plano de fuga internacional

Por Redação

Na manhã deste domingo, 15, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) prendeu o ex-governador Mauro Carlesse, durante cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Palmas.

A prisão ocorreu na Fazenda Joia Rara, propriedade do ex-governador, localizada no município de São Salvador, próximo a Peixe, no sul do Tocantins. A ordem judicial foi motivada por indícios de um possível plano de fuga para o exterior.

Além da prisão de Mauro Carlesse, foi expedido outro mandado contra o ex-secretário Claudinei Quaresemin, também investigado por envolvimento em esquema de corrupção.