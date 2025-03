Mulher é vitima de homicídio no Jardim Buritis, em Gurupi

Por Wesley Silas

Na tarde desta quarta-feira, 5 de março, uma mulher foi assassinada na Rua 309, no setor Jardim Buritis, em Gurupi. A identidade da vítima de homicídio ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Segundo informações de um policial ao Portal Atitude, o local do crime seria frequentado por pessoas envolvidas em uso de drogas e conhecido na comunidade por um indivíduo apelidado de Baiano. A vítima foi atingida no peito, o que resultou em sua morte. As investigações seguem em andamento para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.